俄称拿下乌东重镇一区 乌克兰第聂伯罗市遭空袭5死

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（法新社基辅3日电） 俄罗斯今天称，其部队已控制乌克兰东部市镇巴赫姆特（Bakhmut）附近丘顶重镇察苏夫雅的一区，俄军数月来一直猛攻当地。乌克兰则指东南部大城第聂伯罗遭俄军空袭，造成5死。

俄罗斯国防部表示，其部队已「解放」察苏夫雅（Chasiv Yar）的诺维区（Novy），但目前还不清楚这是否意味俄军已越过贯穿这座城镇东部的一条运河。

约有1万2000名居民的察苏夫雅原本是一个寂静小镇，如今却是受重视的军事枢纽。因为俄军若拿下这个地方，将为其在顿内茨克州（Donetsk）朝最后几个仍受乌克兰控制的平民中心挺进铺平道路。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄罗斯今天利用飞弹和无人机袭击第聂伯罗（Dnipro），至少造成5人死亡、34人受伤。他敦促西方国家提供更多防空系统和远程武器。

泽伦斯基在他于传讯应用程式（app）Telegram的频道发布一段影片，是一名吓坏的目击者拍下的片段，画面中可以看到空中发生大爆炸，随后一颗火球射向地面。

泽伦斯基写道：「只有现代防空系统以及我们的远程武器，才能阻挡这场俄罗斯的恐怖行动。世界可以保护生命，惟必需要有领导人的决断力。」