俄罗斯威胁笼罩下 立陶宛总统大选登场

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（法新社维尔纽斯12日电） 立陶宛今天举行总统大选，选举聚焦安全议题，各主要候选人均同意这个北约和欧盟成员国应增加国防开支，以应对来自邻国俄罗斯的威胁。但对中关系方面，候选人则各持己见。

立陶宛拥有280万人口。这个波罗的海国家担心，莫斯科2022年入侵乌克兰之后，如果赢得对乌克兰的战争，立陶宛本身可能会成为俄罗斯下一个瞄准目标。

立陶宛东欧研究中心主任科贾拉（Linas Kojala）向法新社表示：「立陶宛对俄罗斯威胁的认知，一致且不容置疑，因此主要候选人都采取相同立场。」

虽然大选中实力前3名的竞争者在国防问题上意见一致，但他们在社会议题以及立陶宛与中国的关系上各持己见。

立陶宛在2021年允许台湾以台湾之名开设实质上的大使馆，立陶宛与中国的双边关系因而紧张。中国降低与立陶宛的外交关系等级，并封杀立陶宛出口的产品。

立陶宛政界人士也对此争论，有些人认为在经济考量下，应恢复与中国关系。科贾拉说：「中国对（台湾）开设代表处的反应比预期更激烈，这引起了争论。」他补充说，中国的反应正在伤害立陶宛企业。

这次总统选举，投票将于格林威治标准时间12日17时结束，预计当天稍晚将可公布结果，不过这次大选可能需要在5月26日举行决选，因为预计没有候选人能在第一轮赢得绝对多数。