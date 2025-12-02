俄罗斯官方宣称 占领乌东波克罗夫斯克等两大据点

（法新社莫斯科1日电） 俄罗斯今天表示，其军队已占领乌克兰东部后勤枢纽波克罗夫斯克（Pokrovsk）以及东北部的沃尔臣斯克（Vovchansk）。

乌克兰试图在由美国主导的和谈中争取美国支持，但是克里姆林宫在社群平台（Telegram）宣布的此一战果，让乌克兰在结束战争的艰难谈判中面临更大压力。

波克罗夫斯克是顿内茨克（Donetsk）地区铁公路枢纽，战前约有6万居民。近几个月来，当地一直是俄罗斯军队猛烈攻击的目标。

乌克兰上个月增派包括特种部队在内的援军，试图抵御俄军攻击，但数百名俄罗斯士兵已成功渗透当地。

克里姆林宫表示，俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）昨天视察处指挥所，听取参谋总长格拉西莫夫（Valery Gerasimov）关于解放俄罗斯称为红军城（Krasnoarmeysk）的波克罗夫斯克，以及沃尔臣斯克两座城市的报告。

俄罗斯国防部发布一段影片，内容据称是俄军士兵在波克罗夫斯克市中心广场升起国旗。

如果俄军这项战果得到证实，乌军前线补给将更为复杂，俄军也恐获得利于向北与向西推进的跳板，附近一处乌军驻地亦面临被包围风险。

沃尔臣斯克位于哈尔科夫（Kharkiv）州，自2024年5月以来饱受战火蹂躏。俄罗斯国防部长贝洛索夫（Andrei Belousov）称攻占沃尔臣斯克是「迈向胜利的重要一步」。