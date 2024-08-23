俄罗斯歌手开演唱会凝聚爱国意识

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（法新社莫斯科22日法新电）数千名挥舞着国旗的俄罗斯人聚在一起，观看亲克里姆林宫的流行歌手沙曼（Shaman）举办的演唱会，这是当局希望在俄乌冲突爆发近两年半后凝聚爱国意识的众多活动之一。

沙曼身穿印有俄罗斯国旗图案的T恤，在人群面前挥舞着一面大国旗，登上莫斯科红场（Red Square）的舞台，引来歌迷热烈欢呼。

32岁的沙曼本名是德罗诺夫（Yaroslav Dronov），凭藉标志性的金发和爱国服装，在俄罗斯社群媒体拥有数十万粉丝。他于2022年2月以军事歌曲「站起来」（Rise Up）一举成名，这首歌在俄罗斯全面军事进攻乌克兰前夕发行。 2024年6月，他因参与支持进攻的活动以及在位于乌克兰的俄罗斯控制地区表演而受到欧盟制裁。今年YouTube关闭沙曼的频道之前，他的招牌歌曲「我是俄罗斯人」（I am Russian）在YouTube上获得数百万观看次数。

70岁的数学工程师斯图皮纳（Elena Stupina）在红场入口处接受法新社采访时表示：「我来是因为我爱他，我已经去听他的演唱会好几年了，我不能错过这次活动。」 她说：「振奋人心的歌曲提振了我们和特别军事行动参与者的精神。」她指的是克里姆林宫派去在乌克兰作战的士兵。

沙曼受到俄罗斯反对派的嘲笑，但受到亲军队忠诚者的崇拜，已经成为克里姆林宫在社会各个层面推动爱国主义的具争议性象徵。 这场庆祝国旗日的活动正值俄罗斯寻求为其攻势争取民众支持之际，许多人因战斗而疲惫不堪，并对乌克兰本月稍早跨境入侵库斯克（Kursk）地区感到震惊。

48岁的美术教师德夫金纳（Yulia Devkina）告诉法新社：「当然，今天的演唱会不仅是对该地区（库斯克）居民的支持，也是对我们国家所有居民的支持。」

沙曼在演唱会期间邀请一位男孩上台，他的父亲在乌克兰攻势中丧生。沙曼谈到这位男孩时，观众陷入沉默。他说：「他可能才11岁了，但他已经是个男人了，而且是他家里唯一的男人。」