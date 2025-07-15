俄罗斯警告川普允诺援乌武器 恐拖延和平磋商

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（法新社莫斯科15日电） 俄罗斯克里姆林宫今天警告，美国总统川普承诺向乌克兰提供更多武器，且扬言对俄国贸易伙伴实施制裁，恐助乌国继续作战，进一步拖延已陷入停滞的和平磋商。

川普（Donald Trump）昨天宣布，给予俄罗斯50天期限与乌克兰达成和平协议，并谈到他对莫斯科当局感到失望。此外，他与北大西洋公约组织（NATO）达成协议，美方将向基辅当局提供由北约成员国资助的新军援。

川普之前强迫俄乌两国展开和平谈判，以终结长达3年多的战争。然而，俄罗斯拒绝停火呼吁，近几个月还对乌克兰发动在数量上屡创纪录的无人机及飞弹攻势。

莫斯科当局指出，需要更多时间充分回应川普的声明，但也暗示川普的作为不利谈判获得成功。

克里姆林宫（Kremlin）发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：「华府、北约国家及布鲁塞尔直接做出的这项决定，似乎不会被基辅当局视为和平讯号，而是延续战争。」

培斯科夫还说：「川普总统的声明非常严肃。我们确实需要时间分析华府方面的说法。」

川普已警告，如果俄乌两国没有达成和平协议，他将对俄罗斯仅剩的贸易伙伴祭出高额关税，以削弱俄国资助自身军事攻势的能力。