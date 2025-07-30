俄罗斯远东强震 日本暂停排放核处理水

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（法新社东京30日电） 俄罗斯远东地区堪察加半岛外海今天上午发生规模8.7强震后，日本东京电力公司（简称东电）宣布已暂停排放「核处理水」。

俄国堪察加半岛（Kamchatka Peninsula）附近今天上午发生地震。日本气象厅已针对北海道、东北地区等靠太平洋一侧为主的地区发布海啸警报，预测海啸高度最高可能达3公尺，并呼吁日本民众在海啸警报与海啸注意报解除之前不要前往海边，或下水从事活动。

东电鉴于日本气象厅发布海啸警报，今天宣布上午已停止排放福岛第一核电厂的「核处理水」入海。东电说明，在海啸警报发布后，厂区内的作业人员已经避难完毕。

福岛第一核电厂在2011年的311大地震后遭遇海啸侵袭，1号机到3号机相继炉心熔毁，引发严重的核子事故。

气象厅预测，北海道太平洋沿岸、青森县太平洋沿岸、岩手县、宫城县、福岛县、茨城县、千叶县九十九里与外房地区、千叶县内房地区、伊豆群岛、小笠原群岛、相模湾与三浦半岛、静冈县、爱知县外海、三重县南部、和歌山县，可能会遭遇最高3公尺的海啸。

气象厅也针对北海道与青森县靠日本海一侧的地区，以及四国地区、九州地区、冲绳县等地发布海啸注意报。