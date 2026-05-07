俄罗斯：5/8午夜起展开停火 为期2天

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（法新社莫斯科7日电） 俄罗斯忽视乌克兰近日提议的无限期停火后，其权力中枢克里姆林宫今天表示，自5月8日午夜起与乌克兰展开为期2天停火，此一短暂停火刚好涵盖莫斯科预计9日举行的年度阅兵。

莫斯科已警告乌克兰外交官员，若乌方在俄罗斯9日举行年度阅兵之际对其发动攻击，莫斯科将对乌克兰首都基辅发动反击。

记者问及这个停火是否将从午夜生效，克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回应说：「没错，我们指的就是5月8日和9日。」

俄罗斯日前宣布5月8日至9日停火，以配合前苏联在二战战胜纳粹德国的纪念活动，以及在莫斯科红场（Red Square）的阅兵仪式。乌克兰随后提议自6日午夜起实施「无限期停火」，并敦促俄方做出回应，但俄国官员对乌方提案几乎不予理会。培斯科夫表示：「俄罗斯方面没有回应。」

他指出，俄国安全部门正为9日的活动做准备，「尤其是考虑到来自乌克兰的恐怖份子威胁」。

乌克兰近日频频出动无人机对俄罗斯本地发动攻击，攻击范围最远到俄国乌拉尔（Urals）地区。

俄国担心乌克兰无人机攻击而缩减活动规模，并于5日限制许多莫斯科用户的行动网路服务。

培斯科夫针对网路管制措施表示：「相关部门正采取这类措施以确保人民安全，这是绝对优先事项。」