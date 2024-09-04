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俄袭乌克兰西部城市利维夫历史中心 酿7死40伤

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（法新社基辅4日电） 乌克兰官员今天表示，俄罗斯对乌克兰西部城市利维夫历史中心的攻击已造成至少7人死亡，其中包括3名儿童。俄国昨天才对中部城镇波塔瓦发动尤为血腥的袭击，至少有50人丧生。

乌克兰内政部长克利孟科（Igor Klymenko）在通讯应用程式Telegram更新死亡人数：「利维夫（Lviv）共有7人死亡，其中包括3名儿童。」并表示搜救行动仍在进行。

西部城市利维夫靠近波兰边界，在过去2年半的战争中大体上没有受到波及。

根据利维夫市长萨多维（Andriy Sadovy）说法，警报在今天日出前响遍利维夫，他提醒民众前往避难所，防空系统击落一连串飞弹。

检察官办公室指出，这次飞弹攻击造成40人受伤，并破坏学校、医疗设施和利维夫历史中心的建筑物。

利维夫州长科齐茨基（Maksym Kozytskyi）则说，「至少有7座当地的重要建筑遭到破坏…这些建筑物都位于历史区及联合国教科文组织（UNESCO）缓冲区」。

乌克兰空军表示，这是对乌克兰发动更广泛攻击的一环，共有13枚飞弹和29架无人机被射向这个遭战争蹂躏的国家，并指出其中7枚飞弹和22架无人机已遭击落。

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