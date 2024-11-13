俄裔以色列人全家遭挟 巴勒斯坦团体公布人质影片

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（法新社耶路撒冷13日电） 一个与巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈玛斯结盟的好战团体今天公布去年10月7日遭挟持的人质萨沙的影片，包括他自己、女友、母亲、祖母当时全遭挟持，父亲则遇害。

自称萨沙（Sasha Trupanov）的蓄胡男子在影片中操希伯来语，谈到以色列在黎巴嫩的军事行动，并且呼吁以色列人对政府施压，以确保人质获释。

在影片中，萨沙表示自己拥有俄罗斯、以色列双重国籍，遭挟持时28岁，最近已经29岁了，还说他和女友柯恩（Sapir Cohen）去年10月7日一起在距离加萨走廊（Gaza Strip）不远的以色列尼尔奥兹（Nir Oz）集体农场（Kibbutz）遭到挟持。

去年11月以哈达成协议休战一周，并以关押在以色列监狱中的240名巴勒斯坦囚犯交换人质。于哈玛斯发动突袭期间一起遭挟持的萨沙母亲和祖母已于那一波停火时获释。他的父亲特鲁帕诺夫（Vitaly Trupanov）则于突袭期间遇害。

萨沙母亲雷纳（Lena Trupanov）透过倡议团体「人质及失踪家庭论坛」（Hostage and Missing Families Forum）发布声明说：「看到儿子依然活着让我松了口气，但是他说的事令我非常忧心。我敦促尽一切努力确保他和所有其他人质立即获释。他们已经没有时间了。」

这是与哈玛斯结盟的巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Palestinian Islamic Jihad）公布的第3支萨沙的影片。