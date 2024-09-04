俄飞弹攻击乌克兰军事学院 至少50死

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅3日电） 俄罗斯今天发射两枚弹道飞弹，攻击乌克兰中部城镇波塔瓦（Poltava），击中一所军事训练机构，造成至少50人丧生、271人受伤，这是俄乌战争今年来伤亡最多的一次攻击。

基辅表示，飞弹击中一所军事训练设施和附近的医院。不过，当局并未透露死伤中有多少军人或平民。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）矢言要追究「俄罗斯败类」的责任，而救援人员则努力清理瓦砾堆。

泽伦斯基在晚间谈话中表示：「根据目前掌握的讯息，俄罗斯这次攻击造成51人死亡。」

泽伦斯基说：「受伤人数为271人。我们知道在摧毁建物的瓦砾堆下还有人，我们正在尽一切努力救出更多人。」

德国、英国和美国都谴责俄国这次攻击。

美国国家安全会议（National Security Council）发言人柯比（John Kirby）表示，这次攻击「再度可怕地提醒民众（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）的残暴不仁」，并说美国将在未来几周内提供基辅更多军事援助。

英国外交大臣拉米（David Lammy）称这是「令人作呕的侵略行为」；而德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）表示，蒲亭的残暴「没有极限」。（译者：纪锦玲）