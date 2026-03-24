俄飞弹无人机袭乌克兰酿5死 摩尔多瓦输电线中断

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（法新社基辅24日电） 乌克兰官员表示，俄罗斯今天凌晨对国内多地发动近几周来最大规模的飞弹及无人机攻击，至少造成5人死亡、20余人受伤，并瘫痪一条摩尔多瓦与欧盟成员国罗马尼亚之间的输电线路。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）及该国空军表示，俄罗斯夜间共发动超过390架攻击型无人机及34枚各类型飞弹，包括弹道飞弹、巡弋飞弹及空射导引飞弹。

乌克兰空军说，已拦截365架无人机及25枚飞弹。泽伦斯基在社群媒体上表示，全国各地正展开搜救行动，「（从俄罗斯空袭乌克兰）这些数字清楚显示，我们需要更多防护措施，以拯救民众免受俄罗斯攻击」。

俄罗斯空袭乌克兰多地，不仅造成房屋受损，并影响能源供应，包括摩尔多瓦与欧盟之间的一条输电线路在内。

摩尔多瓦从邻国罗马尼亚进口电力，主要是通过一条穿越乌克兰南部的电缆线输送。

摩尔多瓦外交部长波普索伊（Mihai Popsoi）表示，连接罗马尼亚和摩尔多瓦能源系统的伊萨克恰―武尔卡内斯蒂输电线路（Isaccea―Vulcanesti power line）受到影响。

摩尔多瓦总统桑杜（Maia Sandu）说，摩尔多瓦与欧洲的关键输电线路因这起夜间空袭而中断。总理蒙特雅努（Alexandru Munteanu）则表示，将宣布能源领域进入紧急状态。

在乌克兰南部的札波罗热市（Zaporizhzhia），法新社记者目睹遭俄军攻击的高楼住宅起火，窗户与阳台全数被炸毁，浓厚的灰烟自建筑物中不断窜出。札波罗热州长表示，「飞弹加上无人机的大规模袭击」造成1人罹难、至少9人受伤。

在乌克兰中部的波塔瓦州（Poltava），当地紧急救援单位指出，有2人丧生、12人受伤，其中包括一名5岁儿童，现已送入加护病房。

乌克兰东部哈尔科夫州（Kharkiv）一班列车的车厢遭无人机击中，当地检察官办公室表示，一名61岁乘客「当场死亡」。

这起在黑夜发动的攻击，正值乌克兰担忧随着美国防空系统提供的防御因中东战争而减少，乌克兰将更难抵挡俄罗斯持续不断的空袭。

乌克兰外交部长西比哈（Andriy Sybiga）指控莫斯科「蓄意」以平民为攻击目标。

为结束俄乌4年来的战争，莫斯科当局与基辅方面先前在美方斡旋下，已进行第3轮谈判，但谈判因中东战事而受阻。

乌克兰代表团上周末前往美国，试图重启谈判进程，但未立即取得进展。