保守派评论员反对袭击伊朗 川普痛批昔日战友疯子

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普今天抨击包括卡尔森（Tucker Carlson）在内多名保守派评论员，这些人批评他对伊朗发动战争，川普则将这些昔日盟友斥为「疯子」。

川普在一篇近500字的社群贴文中写道：「他们是愚蠢的人，他们自己知道，他们的家人也知道，其他所有人也都知道！」

川普点名批评的对象包括前福斯新闻（Fox News）主持人卡尔森与凯利（Megyn Kelly），两人现已转为独立播客主持人；此外还有播客主持人兼知名阴谋论者的欧文斯（Candace Owens）与琼斯（Alex Jones）。

上述4人均因伊朗战争痛批川普，指责他背离反战竞选承诺，并在不同程度上屈服以色列压力而发动战事。

这些批评凸显美国保守派内部对于伊朗战争看法分歧，对川普所属的共和党而言，这可能在11月期中选举前构成重大政治风险。

川普抱怨说：「他们没有能力，而且从来就没有！他们全都被赶出电视台，失去节目，甚至不再受邀上电视，因为没有人在乎他们，他们是疯子、麻烦制造者，为了获得一些『免费』廉价宣传，什么话都说得出口。」

尽管上述4人都曾支持川普的「让美国再次伟大」（Make America Great Again）运动，但其中几人过去也曾与他发生冲突。

川普最后表示：「这些所谓的『评论员』是失败者，而且永远都是！」