保护敏感资料避免外泄 白宫限制记者采访权限

（法新社佛州西棕榈滩31日电） 美国总统川普政府今天以保护「敏感资料」为由，禁止记者在未经预约的情况下进入白宫新闻办公室的部分区域。川普重掌政权以来，已对记者的采访规定进行重大调整。

如今记者若未经事先批准，将不得进入被称为「上层新闻办公室」（Upper Press）的区域，这个区域为新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）办公室所在地，且邻近椭圆形办公室。

在此之前，记者们原本一直都能自由进出这块区域，时常试图与李威特或资深新闻官员交谈，以寻求资讯或查证报导。

备忘录写道，媒体仍然可以进入邻近着名白宫简报室、被称为「下层新闻办公室」的区域，较资浅的新闻官员在这里办公。

这项政策推出之际，正值川普政府对记者实施更广泛的限制，包括本月稍早五角大厦颁布新规定，法新社等主要媒体皆拒绝签署。

白宫这项变革是由国家安全会议（National Security Council）在一份题为「保护上层新闻办公室敏感资料免于未经授权泄露」的备忘录中宣布。

这份致新闻秘书李威特和白宫通讯主任张振熙（Steven Cheung）的备忘录写道：「本备忘录指示，禁止持记者证的人在未经预约情况下，进入邻近椭圆形办公室的『上层新闻办公室』。」

备忘录称：「这项政策将确保遵循有关敏感资料接触的最佳做法。」

备忘录指出，由于「国家安全会议近期的结构性变革」，白宫新闻官员如今例行性处理敏感资料，因此有必要做出这项改变。

川普自今年1月重掌政权以来，他的政府已对记者的采访规定进行重大调整。

许多主流媒体进入椭圆形办公室和总统专机空军一号等区域的权限遭到限缩，而对川普友好的右翼媒体则获得更多关注。

白宫先前也因美联社拒绝承认川普将「墨西哥湾」（Gulf of Mexico）更名为「美国湾」（Gulf of America）的命令，而禁止美联社进入川普发言的关键区域。