保护穿山甲 保育人士呼吁收集更多数据

（法新社日内瓦27日电） 保育人士今天警告，由于过度捕捞和栖息地丧失，所有8种已知的穿山甲物种仍然面临高度灭绝风险，并警告相关知识与认知上的落差妨碍保护工作推展。

国际自然保护联盟（IUCN）和濒临绝种野生动植物国际贸易公约（CITES,俗称华盛顿公约）表示，穿山甲目前是全球走私最严重的哺乳动物，然而世人对它们所面临的威胁规模尚未完全理解。

穿山甲可见于非洲和亚洲的森林、林地和稀树草原，它们是体型小的夜行性生物，以独特外观、动作缓慢平和及受威胁时会卷成一颗球的习性而闻名。

它们是世界上唯一有鳞片的哺乳动物，常被比喻为会走路的松果，它们的角蛋白鳞片是传统医学中的药材之一，它们的肉在某些地区也被视为珍馐。

国际自然保护联盟总干事阿吉拉尔（Grethel Aguilar）警告：「今天，由于剥削和栖息地丧失，它们正承受着巨大生存压力。」

阿吉拉尔在一份声明中表示，穿山甲用它们长而黏的舌头捕食蚂蚁和白蚁，「它们是地球上最独特的哺乳动物，也是地球上最非凡的生物之一：古老、温和且不可替代。」

「保护它们不仅仅是为了拯救一个物种，更是为了维护我们生态系统的平衡与大自然的奇妙。」