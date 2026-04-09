停火后伊朗恢复平静 民众感宽慰仍忧未来政局

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（法新社德黑兰8日电） 美国与伊朗同意停火两周的消息传出后，尽管德黑兰部分民众忧虑此举最终恐怕没有结果，但大多数人在听闻消息后均如释重负。

前一天，美国总统川普（Donald Trump）还扬言，若伊朗领导人不接受美方提出的战争要求，他将彻底消灭「一整个文明」；如今同意停火，德黑兰（Tehran）50岁的家庭主妇穆罕默迪（Sakineh Mohammadi）告诉法新社说：「现在大家都轻松多了，我们也比较放松。」她并说她为自己的国家感到「骄傲」。

48岁的英文教师希米（Simin）说，1个多月的轰炸已让她「精神崩溃」，甚至感觉不到自己的手脚，「我们真的吓坏了…这样的冲击和心理压力太大，即使到了现在，我也不确定自己是否真的因为停火而感到宽慰。」

自从宣布停火后，德黑兰的炸弹声响已经消失，这座伊朗首都犹如进入假期气氛。

许多店家关门休息，高级社区的户外咖啡厅挤满人潮，市区往常着名的塞车景象也消失。

过去几周遍布全市、原本有武装人员把守的检查哨，现在也只剩路边的路障及标示。然而，关闭的机场和满目疮痍的大楼间，空气中还残留烧焦味。

对于那些期待政权更迭的人而言，焦虑依旧笼罩。

35岁的阿明（Armin）质疑：「如果战争结束，伊斯兰共和国还是存在，那对人民一点益处也没有，这又有什么意义？」