停瘦瘦针1年半回复原本体重　比正常减重快4倍复胖

（法新社巴黎7日电） 一份最新研究今天指出，当人们停止使用新一代减重药物后，会在1年半内回复原来体重，复胖速度竟是透过饮食控制与运动计画减重者的4倍。

一个团队进行目前规模最大、最先进的相关综合回顾。团队里的英国研究人员表示，这主要是因为这些人在一开始就减掉大量体重。

俗称「瘦瘦针」的新一代可抑制食欲注射型药物─GLP-1受体促效剂（GLP-1 agonists），近年在全球多国广受欢迎，彻底改变肥胖与糖尿病的治疗方式。

研究显示，这类药物能帮助人们减轻15%到20%的体重。

这份发表于《英国医学期刊》（BMJ）新研究的共同作者、牛津大学公共卫生营养学家杰布（Susan Jebb）说：「这一切乍看之下似乎是个好消息。」

但她在记者会指出，最新数据显示「大约一半的患者在一年内就停止使用这些药物」，可能与常见副作用如恶心或价格偏高有关。在美国，这些药物每月费用可能超过1000美元。

于是研究团队回顾37项关于停用不同减重药物的研究，发现受试者每个月平均回复约0.4公斤体重。

6项临床试验涉及司美格鲁肽（诺和诺德旗下品牌Ozempic「胰妥赞」和Wegovy「维格维」的活性成分）以及替尔泊肽（礼来公司Mounjaro「蒙扎罗」和Zepbound「泽邦」的用药成分）。

在使用这两种药物期间，受试者体重平均减轻近15公斤。

然而停止用药后，他们在一年内就回复10公斤，这也是目前针对这类新药最长的追踪纪录。

研究人员推估，受试者会18个月内完全恢复到原来的体重。

有关心血管健康的指标，包括血压及胆固醇，也会在不到1年半后回到原先水平。

相比之下，单纯接受饮食控制与运动计画（未使用药物）的人，体重减少幅度明显较小，但平均需要4年时间才会回升至原来体重。

换句话说，服用减重药物者的体重回升速度是其他人的4倍。