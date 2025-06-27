The Swiss voice in the world since 1935

儿童产品有害物质超标 首尔市要求中国电商暂停销售

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社首尔27日电） 首尔市政府今天说，基于安全考量，已要求中国线上零售巨头Temu和阿里巴巴旗下全球速卖通（AliExpress）暂停销售某些儿童产品，因为部分商品中有害物质的含量远超过当地规定的限制。

Shein、Temu和全球速卖通等中国电商巨头近年来在全球人气飙升，他们凭藉种类丰富且价格极低的时尚商品和配件吸引消费者，成为美国电商巨头亚马逊（Amazon）的主要竞争对手。

他们的迅速崛起引发了各方对其商业行为和产品安全愈加密切的关注与检视，南韩也不例外。

首尔市政府今天说，最近检查Temu和全球速卖通上销售的35款儿童产品，包括雨伞、雨衣和雨靴，发现其中11款不符合韩国安全标准，或含有超过当地标准的有害物质。

市政府在声明中说，在其中6把雨伞中检出邻苯二甲酸酯类塑化剂━这种化学物质常用于让塑胶更具柔韧性━其含量远超过安全标准。

在所有不合格产品中，有些所含的邻苯二甲酸酯类塑化剂超出韩国国内安全限值高达443.5倍，另有两款产品被检出含铅量超出当地可接受标准高达27.7倍。

根据检查结果，首尔市政府说：「已要求线上平台暂停销售不合规定的产品。」

市政府还说「长期接触有害物质会影响儿童的成长和健康」，并强调在购买前应仔细查看产品资讯。

Temu和全球速卖通未立即回应法新社的置评请求。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
53
57 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
18
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团