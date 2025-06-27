儿童产品有害物质超标 首尔市要求中国电商暂停销售

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（法新社首尔27日电） 首尔市政府今天说，基于安全考量，已要求中国线上零售巨头Temu和阿里巴巴旗下全球速卖通（AliExpress）暂停销售某些儿童产品，因为部分商品中有害物质的含量远超过当地规定的限制。

Shein、Temu和全球速卖通等中国电商巨头近年来在全球人气飙升，他们凭藉种类丰富且价格极低的时尚商品和配件吸引消费者，成为美国电商巨头亚马逊（Amazon）的主要竞争对手。

他们的迅速崛起引发了各方对其商业行为和产品安全愈加密切的关注与检视，南韩也不例外。

首尔市政府今天说，最近检查Temu和全球速卖通上销售的35款儿童产品，包括雨伞、雨衣和雨靴，发现其中11款不符合韩国安全标准，或含有超过当地标准的有害物质。

市政府在声明中说，在其中6把雨伞中检出邻苯二甲酸酯类塑化剂━这种化学物质常用于让塑胶更具柔韧性━其含量远超过安全标准。

在所有不合格产品中，有些所含的邻苯二甲酸酯类塑化剂超出韩国国内安全限值高达443.5倍，另有两款产品被检出含铅量超出当地可接受标准高达27.7倍。

根据检查结果，首尔市政府说：「已要求线上平台暂停销售不合规定的产品。」

市政府还说「长期接触有害物质会影响儿童的成长和健康」，并强调在购买前应仔细查看产品资讯。

Temu和全球速卖通未立即回应法新社的置评请求。