克什米尔恐攻后印巴关系紧张 联合国吁最大克制

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（法新社新德里24日电） 印度控制的克什米尔地区22日发生伤亡惨重恐怖攻击，印方指控巴基斯坦人涉案，引发印度和巴基斯坦采取以牙还牙外交报复。联合国今天敦促皆拥有核武的两国表现「最大克制」。

克什米尔热门观光城镇巴哈甘（Pahalgam）本周发生武装分子杀害26名平民，是克什米尔25年来最严重平民遇袭事件。印度警方指称3名在逃的武装分子有2人是巴基斯坦人。

其后印度指控巴基斯坦支持「跨境恐怖主义」，两国关系并跌到数年来最低点。在穆斯林占多数的克什米尔，印巴皆声称拥有主权。

联合国（UN）发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天在纽约告诉媒体记者：「我们强烈呼吁两国政府…采取最大克制，并确保我们至今所见情势与发展不会进一步恶化。」

他还表示：「我们相信，巴基斯坦和印度之间的任何问题，都能够也应该透过彼此充分交涉来和平解决。」

巴基斯坦否认与这起攻击事件有任何牵连，并称这样的连结是「无理取闹」，也矢言会对印度的任何行动做出回应。

印度总理莫迪（Narendra Modi）今天则矢言追捕在逃枪手。印度的空军和海军今天并双双举行军事演习。

1947年印巴分治后，克什米尔一直遭到两国瓜分，两国都只统治部分地区，却声称拥有整个克什米尔的主权。

印度控制的克什米尔地区自1989年以来一直有反印度团体发动叛乱，要求独立或与巴基斯坦合并。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）