克宫：正在筹备印度总理近期访俄事宜

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（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯克里姆林宫（Kremlin）今天表示，正在「准备」印度总理莫迪近期内访俄事宜，但拒绝提供明确日期。稍早有印、俄媒体报导，莫迪打算在7月初访问莫斯科（Moscow）。

俄罗斯2年多前全面入侵乌克兰，让俄国与印度的关系面临考验。自冲突爆发以来，莫迪（Narendra Modi）还不曾访问俄国。

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天被问到媒体指莫迪计划7月初访问莫斯科的消息，他回答记者：「我们正在准备这次访问，我们会及时通知你们。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）认为印度与莫迪是潜在的外交和经济盟友，但俄罗斯对乌克兰的攻势让印俄关系变得复杂。

蒲亭与莫迪2022年9月出席乌兹别克一场区域峰会时，蒲亭曾对莫迪说，他了解莫迪对这场冲突有「疑虑」，并希望冲突「尽早」结束。

另外，有印度公民报名参加俄军「支援工作」，却传出若干人等滞留俄国边境城镇及被迫到乌克兰作战，印度政府今年稍早表示已敦促俄国放人，并呼吁印度人民「远离这场冲突」。

但印度政府亦非乌克兰的坚定支持者，尤其本月稍早还在瑞士举行的乌克兰和平峰会上拒签联合公报。这份公报呼吁任何和平协议都应尊重乌克兰的领土完整。

印度也成为俄罗斯石油一大买家，在俄国失去西方传统市场后，提供俄罗斯亟需的出口市场。

莫迪最近刚连任成功，拿下历史性的第3任期。上次他造访俄罗斯是在2019年9月，目的是参加远东城市海参崴（Vladivostok）举行的印俄年度峰会。