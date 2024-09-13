克服健康疑虑 教宗完成12天亚太4国之旅

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（法新社教宗专机上13日电） 罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）今天结束12天亚洲太平洋4国之旅，他在辛劳行程中克服健康疑虑，与从巴布亚纽几内亚丛林到新加坡摩天大楼的信徒建立起连系。

87岁的方济各专机飞返罗马，完成他自2013年成为教宗以来最长也最远的出访行程。全球天主教徒估计约有14亿人。

阿根廷出身的方济各苦于膝痛和坐骨神经痛，自2022年以来都靠轮椅行动，去年6月动过疝气手术，今年稍早还患上流行性感冒及支气管炎。

方济各在这趟4国访问行程中，偶尔会在聆听深夜仪式读经时睁不开眼睛，或难以在正式阅兵期间集中精神。

但方济各在更随兴的交流中显然活力充沛，很开心地敦促年轻人努力实践帮助有需要的人的教宗召唤。

在与新加坡年轻人进行最后一场热烈的跨宗教会谈时，方济各呼吁他们尊重其他信仰，不要成为科技的「奴隶」，勇于走出舒适圈。

教宗说：「别吃胖肚子，但脑袋要充实饱满。」这番话引起台下一片笑声。

他还说：「我建议勇于冒险，走出去…一个害怕、不敢冒险的年轻人简直是个老人。」

这趟历史性访问最初规划于2020年启程，但因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而延期。整趟行程一共得飞行43小时，跨越3万2000公里。

无论是紧凑的步调、炎热的天气或一场接一场的集会都未使方济各更改这趟行程。他在访问期间共有16场演说，与梵蒂冈的时差最多达8小时。

他在印尼这个全球穆斯林人口最多的国家造访伊斯蒂柯拉清真寺（Istiqlal mosque），传达反对冲突和对抗气候变迁的讯息。

在炎热的巴布亚纽几内亚，他戴着天堂鸟头饰，来到一个偏远的丛林村庄，劝戒村民终止暴力、屏弃「迷信和巫术」。向政界和商界领袖演说时，他坚称当地丰富的自然资源应嘉惠「全体社群」。

在笃信天主教的东帝汶，有近半人口、约60万名虔诚信徒在酷暑下参加方济各主持的弥撒。他向东帝汶领袖们发表演说，称颂这个国家自2002年独立以来的「和平」新时代。

但方济各也呼吁他们更努力防止年轻人受到虐待，这番话令人联想到天主教会近期的侵害儿童丑闻。

在富裕的新加坡，他则呼吁「特别关注」保障移工尊严。

住在新加坡的47岁法国侨民德霍基尼（Lise de Rocquigny）说，方济各在访问行程中有时看起来疲惫，但也很投入，而且「颇为健康」。她说：「教宗确实能传达发自内心的讯息：跨宗教对话、团结、慈爱、倾听穷人、关心地球。」