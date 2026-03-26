克服重重困难 女足在索马利亚开花结果

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（法新社摩加迪休25日电） 数百名索马利亚观众在首都摩加迪休（Mogadishu）一座体育场内，为两支年轻女子足球队的比赛欢呼。这样的场景在几年前这个保守、饱受冲突之苦的国家几乎无法想像。

女子足球活动直到最近在当地都还深受「青年党」（Al-Shabaab）威胁。这个与盖达组织（Al-Qaeda）有关联的激进团体对于足球等娱乐活动极为排斥，尤其是女性参与的场合。

青年党台面下在摩加迪休仍有极大势力，不过当地的安全情势已明显改善。

在24日的这场比赛中，主看台上大致依性别分区，但仍可见部分男女坐在一起。

Ilays女子队最终以5比0大胜对手Nasiib，赛场气氛热烈。

现场观众之一的穆希丁（Ali Muhidin）说：「如果你几年前来到摩加迪休，像这样有两支女子足球队比赛的场合根本不可能出现……但随着时间，一切正改善。」

当地的女子足球锦标赛于2024年创立，起初仅有80名选手参赛，但不到两年后参赛人数已增至600人，分属10支球队，多数来自摩加迪休，也有部分来自国内其他地区。

索马利亚足球协会（Somali Football Federation）主席穆罕默德（Ali Abdi Mohamed）说：「没有人能想像有一天索马利亚女性能在国内踢足球，以前连男性都被禁止参赛，称足球『不符伊斯兰教义』。」

他告诉法新社：「但我们做梦都不敢想的事情，如今已成现实。」

他坦言在这个普遍保守的穆斯林国家，并非每个家庭都允许女儿参加球队，不过至今并未遇到严重阻力。

索马利亚人长期热衷于观看欧洲足球，但本地球队却一直被忽略。索马利亚目前在国际足球总会（FIFA）男子世界排名第200名，仅高于几个小国。

女子国家队今年10月首次在吉布地（Djibouti）踢友谊赛，目前尚未被国际足总列入排名。

不过这种情况很快就会改变，因为当地的海洋女王（Ocean Queens）队正准备参加史上首度的国际赛：5月于坦尚尼亚举行的U17（17岁以下）比赛。

「女性踢足球并不丢脸，也不是禁忌，」海洋女王中场球员萨拉（Ramas Abdi Salah）表示，她和队友一样，运动服内穿着厚实紧身裤和长袖上衣，并以黑色头巾包覆头发。

17岁的她说：「如你所见，我除了脸和手都包得很严实。我并没有收到任何负面评语。」还说家人非常支持她。

门将阿迈德（Najma Ali Ahmed）在24日的比赛表现辛苦，被攻进5球。不过要动摇她对足球的热爱，可没那么容易。

她说：「我想对所有女足球员喊话，要一起努力朝加入国家队的梦想前进。」