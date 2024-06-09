全州禁堕胎还不够 德州小镇还想封路禁借道堕胎

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（法新社德州阿马里洛8日电） 美国德州堕胎违法，但州内小镇阿马里洛（Amarillo）居民觉得这样还不够，连想借道前去他处堕胎都不想放行。

尽管批评者斥为哗众取宠、极端、法律上站不住脚且几乎不可能执行，但反对声浪阻止不了类似法令在美国保守地区持续扩散。

阿马里洛的多条公路，连结其所在的共和党州德州，与新墨西哥州、科罗拉多州、堪萨斯州这些堕胎仍属合法的州。

倡议组织「未出生者庇护城市」（Sanctuary Cities for the Unborn）创办人狄克森（Mark Lee Dickson）告诉法新社：「我们正在经历这种种骇人事件，例如堕胎贩运。」

「庇护城市」一词通常是指替无证移民提供一定保护的自由主义城镇，但近来愈来愈常被寻求在地方限制堕胎权的保守派所使用。

一些城市投票禁止在该市堕胎，即使该市所在的州已经禁止堕胎。

「阿马里洛生殖自由联盟」（Amarillo Reproductive Freedom Allianc）的麦卡夫（Harper Metcalf）说，德州另有约12个司法管辖区也通过了所谓的堕胎旅行禁令，这是「宗教极端分子」的杰作。

阿马里洛的提案允许一般公民控告把想堕胎的孕妇载去堕胎的人，而不是让地方当局强制执行该禁令。

但由于这条法令会妨碍美国人自由迁徙的权利，不清楚实际上能否生效。