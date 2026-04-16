全球冲突威胁升高 澳洲国防支出计划增至GDP3%

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（法新社坎培拉16日电） 澳洲国防部长马勒斯今天指出，因应全球武装冲突升温，澳洲将于2033年前把国防支出提升至国内生产毛额（GDP）的3%。

马勒斯（Richard Marles）在坎培拉发表演说时表示：「过去对动用武力与军事胁迫具有约束力的国际规范，正持续遭到侵蚀。」他并概述增加飞弹防御、无人机和导向武器库存支出的计画。

马勒斯说：「目前涉入冲突的国家数量，已超过第二次世界大战结束以来任何时期，且遍及全球各区域。」

根据马勒斯，与2024年国防战略相较，澳洲未来10年的额外国防支出将达530亿澳元（约新台币1.2兆元）。

短期而言，未来4年国防支出将额外增加140亿澳元。

为达到GDP3%的目标，澳洲调整了原本计算国防预算的方式，比照北大西洋公约组织（NATO）的标准，将军人退休俸及国防情报等项目纳入统计。

马勒斯说明，这有助于与其他国家进行比较；按新计算方式，澳洲今年国防支出占GDP2.8%，高于多数欧洲及亚洲国家。

然而，澳洲这项新支出目标仍未达美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）去年要求澳方投入的GDP3.5%。

美国盟友澳洲近年警惕中国海军扩张，因而调整国防布局，聚焦飞弹打击能力，以及吓阻来自北方的潜在敌对势力。