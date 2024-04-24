全球塑胶公约倒数第2次谈判 加拿大登场

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（法新社渥太华23日电） 来自全球175国的谈判代表将从今天开始就一项减少塑胶污染的全球条约进行谈判。从山顶到海底，塑胶污染无处不在，甚至存在于人类血液和母乳中。

联合国（UN）主导的谈判在加拿大首都渥太华（Ottawa）举行，谈判主席瓦迪维索（Luis Valdivieso）说：「全世界指望我们达成一项新条约，这项条约将推动和引导必要的行动和国际合作，实现没有塑胶污染的未来。」

在渥太华举行的会议被认为至关重要，因为这是倒数第二轮谈判，最后一轮谈判今年稍后将在韩国举行。

加拿大环境部长吉尔伯（Steven Guilbeault）表示，塑胶引发人类对抛弃式消费文化的依赖，「我们必须承认，我们不能在回收、禁止或创新间做出选择，我们必须三者兼顾」。

虽然各方对制定全球塑胶公约的必要性已达成广泛共识，但环保人士要求在2040年底前将塑胶生产减少75%，与产油国及塑胶产业间存在分歧。

由于塑胶污染可能对海洋和气候产生严重影响，此事事关重大。

塑胶年产量过去20年来增加了1倍多，达到4亿6000万公吨，预计会在40年内增加2倍，且只有9%塑胶被回收利用。

根据经济合作暨发展组织（OECD），塑胶占2019年全球温室气体排放量的3.4%，预计在2060年底前对全球暖化的影响可能增加1倍以上。

去年11月在肯亚举行会谈期间，协议草案的长度从30页跃升至70页，沙乌地阿拉伯等产油国记下它们反对限制塑胶生产，转而强调回收。

来自国际化学工业协会（International Council of Chemical Associations）的雅恩（Chris Jahn）表示，对塑胶和化工产业来说，回收是终结塑胶污染最有效的方法，而且环境和经济成本最低。

来自美国化学学会（American Chemistry Council）的哈里斯（Stewart Harris）告诉法新社，不论什么协议都应专注在消除塑胶垃圾，他说：「我们不支持以减产作为解决问题的方法。」

与此同时，由卢安达和挪威担任主席的「雄心壮志联盟」（High Ambition Coalition）则希望解决塑胶生产问题。「雄心壮志联盟」由包括大多数欧盟（EU）国家在内的65个成员国组成。