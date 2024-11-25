全球塑胶公约谈判登场 175国代表齐聚釜山

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（法新社釜山25日电） 第5轮同时也是最后一轮的全球塑胶公约谈判今天在韩国釜山开幕，175国代表团齐聚一堂。负责这场困难协商工作的外交官员敦促各国，切勿白白错过这次「千载难逢的机会」。

加拿大渥太华（Ottawa）4月举行的第4轮谈判，在未能针对塑胶生产设定上限之下落幕；韩国釜山本周举行第5轮会议。

塑胶污染泛滥到连天上的云朵、最深的海沟、甚至连母乳都遭污染。然而，尽管几乎人人都同意这是一个问题，在解决方案上却是各持己见。

各国在釜山只有一周的时间来解决诸多棘手议题，例如是否该限制塑胶生产，是否对恐不利人体健康的有毒化学品颁布禁令，并讨论如何筹措公约经费等。

联合国环境规划署（UN Environment Programme）执行长安德森（Inger Andersen）说：「部分关键要素上，确实存有实际的差异。」

她说，「我认为我们绝对可以实现目标」，但人人都需多出一点力，才能发挥效果。

根据经济合作暨发展组织（OECD）的数据，2019年全球生产的塑料达4.6亿吨，比2000年增加1倍。

2060年的塑胶产量预计将成3倍。

超过9成的塑胶未被回收，超过2000万吨的塑胶外泄至环境之中。最令人遗憾的是，许多塑胶只用了短短几分钟就遭丢弃。

安德森有信心这轮谈判将会达成协议，并直指上周的20国集团（G20）峰会公报疾呼于今年年底前达成一项具法律约束力的公约。

她在亚塞拜然首都巴库（Baku）的联合国气候峰会场边说，20国峰会的公报传达了「非常强而有力的讯息」。她说：「我们知道这往往不到最后一刻不见分晓；但只要有心，我想大家一定能实现目标。」（译者：蔡佳敏/核稿：刘文瑜）