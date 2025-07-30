全球经济成长展望上调 IMF：仍面临重大风险

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（法新社华盛顿29日电） 全球各国努力规避美国总统川普的全面性关税措施，推升贸易超乎预期增长，加上川普撤回部分最严厉的贸易措施，国际货币基金（IMF）今天上调全球经济成长预测。

尽管IMF在其最新「世界经济展望报告」（World Economic Outlook）中，将2025年全球经济成长预测从4月的2.8%上修至3.0%，但IMF仍认为今年的经济成长将放缓。2024年全球经济成长率为3.3%。

展望未来，IMF预计明年全球经济将成长3.1%，略高于先前预测的3.0%。

IMF首席经济学家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）向记者表示，尽管成长数据上修，「仍有许多需要保持高度谨慎的理由」。

他说：「在关税生效前，企业试图提前备货、转移库存，此举支撑了经济活动。但这需要付出代价。如果你现在把货架囤满，今年稍晚或明年就不需要再补货。」这意味今年下半年到2026年间贸易活动可能减少。

IMF的报告指出：「全球经济持续保持稳定，但经济活动的组成显示，这种稳定是来自关税所造成的扭曲，而非真正的内在强健。」

古林查斯今天向媒体表示，目前「贸易紧张局势的温和缓解，尽管脆弱，已促使全球经济展现韧性」。