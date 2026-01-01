全球记者安全亮红灯 国际记者联盟：2025年128人遇害

afp_tickers

（法新社布鲁塞尔31日电） 国际记者联盟（International Federation of Journalists，IFJ）今天指出，2025年全球共有128名记者遭到杀害，其中超过一半是在中东地区。

这项令人震惊的数字高于2024年。IFJ秘书长贝兰格（Anthony Bellanger）对法新社表示：「这不只是一项统计数字，这是对我们同业发出的全球红色警报。」

这个新闻团体特别对巴勒斯坦领土的情势表达高度关切。

随着以色列与哈玛斯（Hamas）在加萨（Gaza）的战事持续，IFJ统计2025年共有56名媒体工作者在当地丧生。

贝兰格说：「我们从未见过这样的情况，在这么短时间内，这么小的地区有如此多的死亡。」

除此之外，记者遇害事件也发生在叶门、乌克兰、苏丹、秘鲁、印度等地。

贝兰格谴责他所称「有罪不罚」的现象，并警告「缺乏司法正义，等同纵容杀害记者的凶手逍遥法外」。

IFJ还指出，全球目前有533名记者遭到监禁，这个数字在过去五年内已增加一倍以上。

中国仍是监禁记者最多的国家，共有143人被关押，其中包括香港。

西方国家批评，香港当局以国家安全法打压异议人士。

无国界记者组织（Reporters Without Borders）指出，2025年有67名记者在工作期间丧生；联合国教科文组织（UNESCO）公布的数字为93人。（编译：徐睿承）