全球1/5油气运输必经处 荷莫兹海峡封锁关键数字一次看

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（法新社伦敦18日电） 中东战争爆发，荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）航运几近瘫痪，这条全球至关重要的海上咽喉要道一旦遭封锁，将对全球能源供应与海运造成巨大冲击。

美国与以色列2月28日对伊朗发动轰炸，随后引发伊朗在区域内展开报复性攻击，并限制船只通过荷莫兹海峡。

承平时期，全球约1/5的原油与液化天然气（LNG）运输必须经过荷莫兹海峡。

以下是关于这波荷莫兹海峡封锁的关键数字。

● 21起安全事件

根据英国海事贸易行动办公室（UKMTO）数据，自2026年3月1日以来，波斯湾、荷莫兹海峡及阿曼湾（Gulf of Oman）已发生21起商船遇袭或相关安全事件，其中包括10艘油轮。

另有4起由伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）宣称发动的攻击事件，尚未获得国际权威机构证实。

● 8名海事人员丧生

根据国际海事组织（IMO）统计，冲突爆发至今，中东地区发生的安全事件已造成至少8名船员或码头工人丧生，另有4人失踪、10人受伤。

● 航运量骤减97%

海事情报机构Windward昨天发布的分析显示，通过荷莫兹海峡的航运量较战争前大幅减少97%。

根据全球航运权威媒体「劳氏日报」（Lloyd’s List），该航道平时每日约有120艘船只通过，但在战争爆发后的2周内，总共只有77艘通过。

● 2万名船员受困

国际海事组织估计，中东地区约有2万名船员，以及邮轮乘客、港口工人和离岸作业人员受到波及。

此外，目前仍有至少3000艘船只滞留在该海域，其中高达2/3是从事国际贸易的大型商船。

● 船用燃料价格飙涨87%

汇丰银行（HSBC）研究人员在3月14日的报告中指出，自中东冲突爆发以来，船用燃料价格已飙升87%，达到2022年俄罗斯全面入侵乌克兰后的最高点。