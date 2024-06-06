全球50大餐厅名单揭晓 西班牙Disfrutar荣登榜首

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（法新社巴黎6日电） 极具影响力的「全球50大餐厅」名单今天揭晓，西班牙巴塞隆纳Disfrutar餐厅被评选为全球最佳餐厅，在今年充满西班牙和拉丁美洲餐厅的榜单中独占鳌头。

Disfrutar（西班牙文享受之意）于2014年12月在巴塞隆纳这个加泰隆尼亚（Catalan）城市中心的尼诺市场（Ninot）旁开业。

「全球50大餐厅」（The World’s 50 Best Restaurants）由英国「餐厅」（Restaurant）杂志发起，称Disfrutar拥有「深厚技术、原创思考和突破性风味」。

这家餐厅由3名出身斗牛犬餐厅（El Bulli）的大厨经营。位于西班牙罗塞斯（Roses）的传奇斗牛犬餐厅曾5度赢得「全球50大餐厅」最高殊荣，在2002年名单首次推出时便荣登榜首。

第2名为另一家西班牙餐馆Asador Etxebarri，这家餐厅位于巴斯克自治区（Basque）城镇阿琼多（Atxondo）。法国首都巴黎最昂贵的餐厅之一Table de Bruno Verjus则拿下第3。

「全球50大餐厅」名单于2002年推出后，迅速成为法国着名「米其林指南」（Michelin Guide）外的另一项国际指标。

「全球50大餐厅」名单每年由来自全球27个地区超过1000名厨师、饮食作家及「游历广泛的美食家」投票选出。

Disfrutar和Table de Bruno Verjus皆为米其林三星餐厅，Asador Etxebarri则为一星餐厅。

西班牙和拉丁餐厅今年称霸名单前10名，其中马德里餐厅Diverxo位居第4、秘鲁首都利马的Maido排在第5、墨西哥市的Quintonil排名第7，第10名是位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的Don Julio牛排馆。