公投「反对」入欧盟 摩尔多瓦总统归咎外国势力干预

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（法新社摩尔多瓦基希纳乌20日电） 根据部分计票结果，摩尔多瓦民众今天在是否赞成加入欧洲联盟（EU）的公民投票中投下「反对」票，亲欧总统桑杜指责，这是「对我国自由和民主的前所未有攻击」。

如果公投结果确认，对桑杜（Maia Sandu）将是一大挫败。在同步举行的总统选举投票中，初步开票结果显示没有候选人获得过半数选票，得票最多的桑杜将与得票次高者亲俄派社会主义党（Party of Socialists）支持的前检察官斯托亚诺格洛（Alexander Stoianoglo）于11月3日决选一决高下。

两项投票被视为这个前苏联加盟共和国在桑杜治下转向亲欧的关键考验，却存在俄罗斯干预的疑虑而笼罩阴霾，而摩尔多瓦的邻国乌克兰正在抵抗俄罗斯的侵略。

桑杜于2020年击败莫斯科支持的时任总统多东（Igor Dodon）而当选。2022年俄罗斯侵略乌克兰后，这个260万人口的国家在桑杜领导下与莫斯科断交并申请加入欧洲联盟。

有关是否加入欧盟公投部分，在完成约90%计票后，约53%民众投「反对」、近47%投「赞成」。不过因为支持加入欧盟的首都基希纳乌（Chisinau）和海外投票的计票工作持续中，结果仍可能改变。

表情严肃的桑杜表示，摩尔多瓦「今天和最近几个月都面临着对我国自由和民主前所未有的攻击」，并指责「犯罪集团与外国敌对势力勾结」。