公民团体闯伦敦塔 朝王室珠宝展示柜丢甜点被捕

（法新社伦敦6日电） 警方表示，今天有4人在伦敦塔（Tower of London）朝展示英国王室珠宝的展示柜投掷苹果奶酥与卡士达酱后被捕，这是近期直接行动抗议的最新一例。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）表示，警方接获通报后做出回应，并指出4名抗议者将疑似食物丢向展示柜，随后离开现场。

警方补充说，他们与伦敦市警察及保全人员紧密合作，已有4人因涉嫌刑事破坏被捕并被拘留。

鲜为人知、自称非暴力公民抗争团体「夺回权力」（Take Back Power）声称为此行动负责，并表示其成员丢了苹果奶酥与卡士达酱。

「夺回权力」在网路发布声明，要求英国政府成立常设公民大会，拥有徵收极端财富税与修补英国问题的权力。

该团体在社群媒体分享事件影片，画面中一名年轻女子把铝箔盘里的苹果奶酥推向玻璃展示柜，接着一名年轻男子从容器中将卡士达酱泼洒在其上。

影片显示两名嫌疑人均穿着印有「夺回权力」字样与标志的T恤。

年轻女子喊道：「民主已经崩毁！」泼卡士达酱的男子则大喊：「我们来到这里，来到国家的珠宝前，就是为了夺回权力。」

一名女性工作人员拿着对讲机试图制止，多次高喊「不好意思！」同时透过无线电呼叫协助。

这起事件是近来英国及其他地区直接行动抗议的最新案例，目标往往是文化、体育及其他公共场所。

过去的行动包括朝梵谷（Vincent van Gogh）名画「向日葵」（Sunflowers）投掷番茄汤，以及在「巨石阵」（Stonehenge）撒上橘色粉末等。