共军台湾周边大规模军演 文宣将赖清德画成虫

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（法新社台北1日电） 中共解放军东部战区今天宣布展开陆、海、空、火等兵力在台周边联合演训，演练要域要道封控等科目。共军一则文宣动画把台湾总统赖清德画成蛀蚀台岛的蠕虫。

台湾派出机舰监控戒备，并部署陆基飞弹因应对方军演，指控北京已成世界最大「麻烦制造者」。

中国这次军演前，美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）3月30日于日本时说，美国会确保在台海具备可靠的吓阻能力。

赖清德上月称呼北京为「境外敌对势力」，制定相关措施打击中方对台湾日增的渗透。

东部战区表示，这次演习是做为对台独势力的「严重警告和有力遏制」。

东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，军演组织陆、海、空、火箭军等兵力，在台岛周边组织舰机多方向抵近台岛，重点演练海空战备警巡、夺取综合制权、对海对陆打击、要域要道封控等科目。

东部战区在宣布演习时发布多则影片，画面包含共军机舰包围台湾、卫星角度从上空锁定台北等。其中一篇贴图写着「进逼」，画有共军机舰将台湾完全包围。

有别以往的是这次东部战区还公布卡通动画式宣传影片，将赖清德画成危害台湾的害虫，遭到清除；还有一则影片穿插去年在国际火热的电玩「黑神话：悟空」动画，将共军标榜为神通广大的孙悟空，以各种本领震慑对手。