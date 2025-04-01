共军宣布对台军演同日 中国男偷渡金门被捕

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（法新社台北1日电） 在中共对台展开大规模军演之际，台湾海巡署金马澎分署今天查获1名中国籍男性企图偷渡入境，随后4艘中国海警船进入马祖西引及乌�w水域。

中共共军东部战区发言人施毅表示，今天开始东部战区组织陆海空军与火箭军等兵力，在台湾周边展开联合演训。

海洋委员会海巡署金马澎分署今天发布新闻稿指出，金马澎分署第9岸巡队第1机动巡逻站人员执行清晨巡逻时，于上午6时49分在金门寒舍花前海域发现1艘可疑橡皮艇，并于岸际当场查获1名中国籍男性企图偷渡入境，已将相关人船押返调查，全案将报请金门地检署指挥侦办。

金马澎分署表示，随后雷达即时监控发现马祖西引及乌�w限制水域又分别各有2艘中国海警船越线袭扰，金马澎分署成立应变中心，并调派多艘巡防艇前往对应监控。

金马澎分署指出，中国进行灰色地带袭扰不但已是常态，也不断以各种手段进行测试，此次小型目标偷渡案件恰巧在中国发布军演前随即遭查获，海警船随后紧接压境，本次不排除与军演具有关联性，甚至可能为军演一环。

金马澎分署表示，中国采取复合式发动灰色袭扰或军演态势明显，金马澎分署将持续提高警觉及强化勤务部署，并与友军单位保持横向密切联系，积极打击偷渡及维护国境海域安全。