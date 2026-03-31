关闭7年后 美国驻委内瑞拉大使馆恢复运作

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（法新社华盛顿30日电） 美国推翻委内瑞拉左翼总统马杜洛（Nicolas Maduro）后，国务院宣布，关闭7年的美国驻委内瑞拉大使馆今天恢复运作。

国务院发布声明表示：「今日，我们正式恢复美国驻（委国首都）卡拉卡斯大使馆的运作，这象徵我国在委内瑞拉外交馆处的新篇章。」

声明指出，大使馆恢复正常运作，「将强化我们与委内瑞拉临时政府、公民社会及民间部门直接互动的能力」。

国务卿卢比欧（Marco Rubio）肯定委内瑞拉的进展，表示该国开始出现「带动企业回流的稳定态势」。

他在接受卡达半岛电视台（Al Jazeera）访问时，赞许委国临时政府的表现，同时呼吁最终仍须民主转型，但未设定时程。

卢比欧告诉半岛电视台：「大家都希望看到彻底转型，因为委内瑞拉若要发挥经济潜力，必须拥有一个稳定且民主的政府。」

美国2019年3月关闭驻卡拉卡斯大使馆前，委内瑞拉举行了一场舞弊情事普遍的大选，随后华府和多个西方及拉美盟邦皆称马杜洛政权不合法。

今年1月，美国总统川普（Donald Trump）下令发动突袭，美军将马杜洛强行带往纽约，以面对他否认的毒品贩运指控。

自那之后，美国就一直与委内瑞拉临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，而她曾是马杜洛的副总统。