内斗、政策停顿、民调下滑 梅尔茨上台半年危机涌现

（法新社柏林8日电） 才上台6个月，德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）领导的执政联盟却已深陷内斗升温、政策停顿与民调下滑困境，连带影响到政府对抗崛起极右翼的能力。

这对梅尔茨而言是个艰难的开局。这位保守派政治人物以振兴停滞的经济、整顿疲弱的军队与强化移民政策为竞选主轴。

民调机构Forsa负责人格尔纳（Manfred Guellner）告诉法新社：「德国战后政治史上，从未有政府在这么短时间内引发如此普遍的不满。」

他说：「那些在上届政府垮台后期待更果断领导的德国人，如今期待全都落空。」

今年2月赢得大选的梅尔茨中右翼政党联盟「基督教民主党/基督教社会党联盟」（CDU/CSU），目前民调与极右翼「德国另类选择党」（AfD）几乎不相上下。

此次大选名列第2的「德国另类选择党」，如今成为国会最大反对党。

梅尔茨的联合执政伙伴、前总理萧兹（Olaf Scholz）领导的中左翼社会民主党（SPD），则是在惨烈的大选表现后声势进一步下滑，民调支持率仅约13%至15%。

梅尔茨同党议员基塞维特（Roderich Kiesewetter）告诉法新社：「显然，许多民众对政府目前的施政不满或失望。」

他批评政府似乎「过度聚焦移民问题，忽视了经济、教育与安全议题」。

●党内紧张升温

5月初国会首轮投票梅尔茨未能当选总理后，执政党之间的紧张即不断升高。

7月时，联盟各党无法就任命3位宪法法院法官达成共识，因为保守派认为社民党提名的人选过于左倾。

一群年轻保守派议员还反对已在内阁通过的养老金改革方案，理由是该方案「让未来世代背负负担」。

同时，原本被视为展现德国在北大西洋公约组织（NATO）领导地位的军事服役制度改革，因为争论是否恢复有限形式的徵兵制，如今陷入僵局。

此外，外交部长、梅尔茨亲信瓦德福（Johann Wadephul）对遣返在德叙利亚难民持保留意见，遭保守派猛烈抨击。

柏林自由大学（Free University of Berlin）政治学者华格纳（Aiko Wagner）指出，2月选后基督教民主党/基督教社会党联盟与社会民主党的支持率皆低迷，使得双方「更难达成妥协」。

他说：「两边都担心若是妥协，会进一步削弱各自基本盘的支持。」