冒犯君主罪遭起诉 泰国维权女斗士绝食抗议身亡

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（法新社曼谷14日电） 泰国狱政厅表示，因冒犯君主罪而被拘留的28岁维权人士内蒂蓬（Netiporn Sanae-sangkhom）在拘留期间绝食抗议，于今天死亡。

内蒂蓬是支持民主团体「塔鲁旺」（Thaluwang，意为「粉碎王宫」）的维权人士，自1月以来一直遭到审前羁押。

她因2020年对王室车队进行抗议，遭依泰国严厉的冒犯君主法起诉。当时正是泰国青年带领的民主运动高峰。

泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）及王室成员受到举世数一数二严厉冒犯君主法保护，每项罪行都可能使触法者遭判15年监禁。

内蒂蓬在被拘留后不久就对泰国司法体系展开绝食抗议，因健康问题立即被转送监狱医院。

根据狱政厅声明，内蒂蓬罹患腿部和手臂无力以及贫血，但是拒绝医院提供的「矿物质和维生素」。

声明中说：「她于今天早上心脏骤停，对治疗没有反应，造成她于上午11时22分平静离世。」声明表示，医院将会验尸以确定死因。

联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）东南亚区域办事处表示，对于内蒂蓬之死「深感不安」。

办事处在前身为推特（Twitter）的社群媒体X上贴文表示：「我们呼吁对她的死亡和照护展开透明和公正的调查。言论自由与和平集会是基本权利。」

据人权律师协会（Human Rights Lawyer Association）表示，泰国至少有2名政治犯展开绝食抗议。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）