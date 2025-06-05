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在瑞士销售鹅肝，必须标明鹅在生产过程中的痛苦

鹅肝必须标示其痛苦的生产过程。
鹅肝必须标示其痛苦的生产过程。 Keystone-SDA

自今年7月1日起，在瑞士销售的鹅肝必须明确提及生产过程中对动物本身造成的痛苦。瑞士政府于日前就相关条例进行了修订。

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根据瑞士联邦政府公告，所有肉类、蛋类和奶制品商品，如果涉及在生产过程中因不注射麻药，导致动物遭受痛苦，则必须履行标示义务。具体包括：未经麻醉割除牛角、阉割猪和牛、修剪鸡喙、截取青蛙腿等行为。

联邦政府的声明同时表示，政府将禁止进口以残忍方式生产的皮毛及皮毛制品。标示义务及禁令的过渡期为两年。

据新闻报道称，政府通过此次修订履行了议会授权。

《瑞士动物福利法》旨在保护动物的福利和尊严。严重违反该法规定的行为可能导致禁止饲养、繁殖、商业性处理或买卖动物。

该法适用于除少数例外情况外的脊椎动物。该法的基本原则是，任何人不得以不当方式使动物遭受疼痛、痛苦、伤害或恐惧，或以其他方式侵犯其尊严。除少数例外情况外，疼痛性操作必须在麻醉下进行。该法规定，在处理动物时，必须尊重其尊严，即其固有价值。

该法就牲畜饲养、宠物及野生动物饲养、训练、涉及动物使用的贸易和广告、繁殖中的动物福利、动物宰杀、动物的尊严、动物实验、动物运输等方方面面制定了详细规定。

信息来源：联邦食品安全与兽医局外部链接

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