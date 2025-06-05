在瑞士销售鹅肝，必须标明鹅在生产过程中的痛苦

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欧洲三分之一的雨燕巢穴含有塑料
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尽管雨燕很少在地面活动，但高达三分之一的雨燕巢穴遭到塑料垃圾污染。这是针对大气微塑料与动物物种之间相互作用的首次研究。
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瑞士学生语言学习能力天差地别
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义务教育结束时，相当高比例的瑞士学生都能掌握教学语言的基本阅读能力。但是，在拼写和外语学习方面，学生之间却存在天壤之别。
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瑞士布拉滕滑坡堆体高逾百米，隐患仍在积聚
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据瑞士瓦莱州自然灾害事务办公室介绍，布拉滕(Blatten)山体滑坡形成的碎石堆局部高度超过100米。目前尚未发现瓦砾堆出现裂缝或明显塌陷。
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瑞士老年人寻求新居住形式的坎坷之路
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对许多老年人来说，儿女搬走后，公寓会突然变得空空荡荡。一项瑞士调研显示，尽管老年人对于换一种新的住房形式做好了准备，却往往找不到理想住房。
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冰川崩塌，瑞士布拉滕村大面积遭掩埋
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本周三下午(5月28日)，一场冰川的巨大崩塌，将瓦莱州勒奇谷(Lötschental)布拉滕村(Blatten)的大部分地区掩埋在冰、泥和碎石之下。多栋房屋被摧毁，所幸无人受伤。
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瑞士联邦外交部长赴香港出席国际调解论坛
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5月30日，瑞士联邦外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)将在香港参加一个近60个国家的代表出席的国际调解论坛。
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阿彭策尔州村庄被誉为瑞士的“闪电之都”
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去年，瑞士内阿彭策尔州(Appenzell Inner Rhodes)的高登山区(Gonten)每平方公里雷击次数最多。该州东部的另外两个市镇雷电出现频率也很高。
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低利率点燃瑞士人购房置业梦想
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在乡间拥有一栋独立住宅一直是瑞士人心中的梦想。不断下调的利率重新燃起了人们的希望。因此，住房价格可能会继续上涨。
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健康调查：逾半数瑞士男性超重
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瑞士2022年健康调查的结果揭示了两性健康差距：55%的女性和44%的男性长期忍受着至少一种慢性疾病。同时，52%的瑞士男性有超重问题(包括肥胖症)，该比例在女性中为34%。
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瑞士人愈发质疑传统性别角色
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越来越多的瑞士人开始对传统性别角色提出质疑。而公众对同性伴侣抚养孩子的接受度在十年内上升了25个百分点。
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