农民强烈反弹 马克宏表态反对欧盟与南美贸易协议

3 分钟

（法新社巴黎8日电） 农民驾驶拖拉机进入巴黎、表达对欧洲联盟（EU）与南美洲国家组成的「南方共同市场」（Mercosur）贸易协议的强烈不满后，法国总统马克宏表示，法国将对这项协议投下反对票。

马克宏（Emmanuel Macron）在欧盟国家预定就这项历时超过25年谈判的协议进行最终表决前一天于社群媒体X指出：「法国将投票反对签署这项协议。」

这项协议一旦生效，将成为全球最大的自由贸易区之一，让27国组成的欧盟出口更多汽车、机械、葡萄酒与烈酒至拉丁美洲。

但农民担心农业大国巴西及其邻国的大量低价农产品输入，将使欧盟农产品在本地市场上失去竞争力。

数十辆拖拉机今天天亮前驶入巴黎市区，有些停在艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）前，有些则在凯旋门（Arc de Triomphe）附近，随后农民聚集在国民议会外抗议。

其中一辆拖拉机挂着「拒绝南方共同市场」（No to Mercosur）的标语，指的是欧盟与涵盖巴西、巴拉圭、阿根廷与乌拉圭的贸易协议。

上个月原订在巴西举行的签署会议，因义大利与法国基于农业部门的顾虑要求延后，在最后关头受阻。

马克宏表示，欧洲执委会（EC）在协议细节上取得「不可否认的进展」，应当获得肯定，但他也说，法国国会呈现「一致性政治反对」，法国将投下反对票。

欧盟国家预计9日对协议文本作出最终核准，为下周正式签署铺路。

若协议签署，工会已呼吁将于1月20日在法国史特拉斯堡（Strasbourg）的欧盟议会大楼前举行更多抗议活动。

比利时农民曾对这项贸易协议发起大规模抗议，爱尔兰今天也表示，将投票反对这项贸易协议。

不过，德国与西班牙强力支持这项协议，因为在中国竞争与美国关税冲击下，他们认为这项协议将提振受到影响的产业。

义大利昨天则高度肯定协议的益处，外交部长塔加尼（Antonio Tajani）表示，义大利「一向支持完成这项协议」。（编译：徐睿承）