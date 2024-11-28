立足瑞士 报道世界
登录

冰岛国会提前选举 民众关注经济问题

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社雷克雅维克28日电） 在充满争议的联合政府垮台后，冰岛将于30日举行国会提前选举。在即将登场选举中，经济问题成为主要关注焦点。

面对持续的通货膨胀和高利率，经济、住房和医疗保健是冰岛26万8000名合格选民最关心的议题。

冰岛总理贝尼狄克逊（Bjarni Benediktsson）今年10月中宣布，由3党组成的左右翼联盟瓦解。

这3个政党分别为贝尼狄克逊领导的独立党（Independence Party）、左派绿色运动（Left-Green Movement）和中间偏右的进步党（Progressive Party），并在外交政策、收容寻求庇护者和能源等议题上存在分歧。

执政联盟最终因为在移民和寻求庇护者处理上意见不合而破裂。尽管移民问题导致政府垮台，但对大部分选民来说，这不是一个会激起投票动力的议题，因为在冰岛，每5位居民就有1位在国外出生。

11月初公布的盖洛普（Gallup）民调显示，只有32%的受访者将移民问题列为他们最重视的5项议题之一，此外，仅有18%受访者将庇护问题列入其中。

相比之下，分别有69%、62%、61%受访者最关注医疗保健、经济问题和住房问题。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
14
18 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
8
8 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
352
236 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团