冰岛国会提前选举 民众关注经济问题

afp_tickers

2 分钟

（法新社雷克雅维克28日电） 在充满争议的联合政府垮台后，冰岛将于30日举行国会提前选举。在即将登场选举中，经济问题成为主要关注焦点。

面对持续的通货膨胀和高利率，经济、住房和医疗保健是冰岛26万8000名合格选民最关心的议题。

冰岛总理贝尼狄克逊（Bjarni Benediktsson）今年10月中宣布，由3党组成的左右翼联盟瓦解。

这3个政党分别为贝尼狄克逊领导的独立党（Independence Party）、左派绿色运动（Left-Green Movement）和中间偏右的进步党（Progressive Party），并在外交政策、收容寻求庇护者和能源等议题上存在分歧。

执政联盟最终因为在移民和寻求庇护者处理上意见不合而破裂。尽管移民问题导致政府垮台，但对大部分选民来说，这不是一个会激起投票动力的议题，因为在冰岛，每5位居民就有1位在国外出生。

11月初公布的盖洛普（Gallup）民调显示，只有32%的受访者将移民问题列为他们最重视的5项议题之一，此外，仅有18%受访者将庇护问题列入其中。

相比之下，分别有69%、62%、61%受访者最关注医疗保健、经济问题和住房问题。