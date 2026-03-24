冰岛外长称重启加入欧盟谈判 「符合国家利益」

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（法新社里斯本23日电） 冰岛加入欧盟的谈判停滞已久，冰岛外交部长古纳斯多蒂尔今天表示，投票支持重启入盟谈判，将「符合冰岛的利益」。

冰岛人民预计将于8月29日举行公投，决定是否重启自2015年起正式中止的加入欧盟谈判。

冰岛外长古纳斯多蒂尔（Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir）在葡萄牙里斯本一场记者会上表示：「在我看来，投下『赞成』票，去看看我们能与欧盟达成何种协议，是符合冰岛利益的事。」

古纳斯多蒂尔补充表示，如果「赞成」方胜出，且政府后续与欧盟达成协议，「那么我们将针对成为欧盟第28个成员国举行另一次公投」。

古纳斯多蒂尔主张，鉴于「当前的地缘政治背景」，与欧盟建立更紧密的关系有其必要；目前情势受到美国总统川普对北极地区日益增长的野心，以及他想要接管格陵兰（Greenland）的意愿所影响。

古纳斯多蒂尔表示：「当涉及民主、自由和人权时，与拥有相同价值观的志同道合国家站在一起，是如此重要。」

冰岛最初于2009年提交加入欧盟的申请，当时冰岛刚在前一年受到全球金融危机严重冲击。

谈判在2010年至2013年间进行，随后中止，并在两年后正式取消。

当被问及与欧盟达成任何协议的潜在症结点时，古纳斯多蒂尔提到了渔业，这是冰岛经济的一个关键产业。她坚称：「这对我们至关重要。」