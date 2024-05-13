冰河融化、旱象持续 气候变迁恐让美国家公园名不符实

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（法新社冰河国家公园12日电） 气候变迁让许多美国国家公园面临「名不符实」的威胁：冰河国家公园的冰快要融光，红杉国家公园的红杉被火吞噬，巨人柱国家公园的仙人掌恐也捱不过迄今数十年的干旱。

2018年的研究显示，国家公园暖化速度是美国其他地方的两倍，这主要是因为国家公园多坐落在天候敏感的地区，例如山脉或邻近北极的阿拉斯加州等。

在蒙大拿州冰河国家公园（Glacier National Park）深处，一度壮观的格林奈尔冰河（Grinnell Glacier）已大幅消融。

冰河国家公园的冰河面积自1850年代以来少了60%，科学家并预测本世纪末前将完全消失殆尽。

在亚利桑那州的巨人柱国家公园（Saguaro National Park）园区内，有约200万株高耸的巨人柱（saguaro）仙人掌像森林一样聚集在一起。

对外行人来说，这些仙人掌看起来长得很好；然而，因为约30年前开始的一场干旱，这些为因应极度干旱环境而演化而来的沙漠植物正面临潜在威胁。

幼小的巨人柱仙人掌生长缓慢，树龄15年时的高度仅10公分，在储水能力有限的情况下，十分容易受到干旱的影响。

公园生物学家史万（Don Swann）说：「自1990年代中期以来，我们就没有看到多少小仙人掌存活下来。」

如果目前的趋势持续下去，他说：「那么到了某个时间点…仙人掌国家公园就将不会再有仙人掌了。」