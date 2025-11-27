几内亚比索政变 在野阵营怀疑总统得知败选亲自策划

（法新社比索27日电） 政局长期不稳的西非国家几内亚比索发生政变，军方推翻总统恩巴罗、终止选举程序，并推举军事将领来领导国家。目前政变动机不明，在野阵营则质疑是恩巴罗败选后亲自策划政变。

法新社整理目前已知状况如下：

● 枪声大作

昨天中午，首都比索（Bissau）的总统府附近爆发激烈枪战，军方随即宣布「全面掌控」这个屡传政变的国家，而选民原本正在等待23日总统与国会选举的结果。

总统恩巴罗（Umaro Sissoco Embalo）是这次选举两大主要候选人之一，他昨天被军方逮捕。主要反对阵营领袖白瑞拉（Domingos Simoes Pereira）虽被禁止参选，同样遭到逮捕。

比索街头今天明显加强维安并受到严密监控，总统府附近区域的巡逻兵力尤为密集。

陆海空边界在昨天关闭后已重新开放，夜间宵禁也已解除，但示威游行仍遭禁止。

● 军方接管

军方今天宣布展开为期一年的过渡期，并任命军事将领恩泰姆（Horta N’Tam）担任国家领导人。

恩泰姆之前担任武装部队参谋总长，近年被视为与恩巴罗关系密切。恩泰姆也将领导在政变下新成立的「恢复秩序高级指挥部」。

总统办公室军事主管恩坎哈将军（Denis N’Canha）昨天向媒体说明，政变前发现了试图破坏国家稳定的计画，该计画涉及「国内毒枭」，以及「将武器引入国内以改变宪政秩序」。

恩泰姆今天表示，现有证据「足以正当化这次行动」。

● 疑点与不确定性

在政变发生后数小时，总统恩巴罗仍能以电话联系，他还在发动政变的军官关押下接受国际媒体访问。

反对阵营的候选人狄亚斯（Fernando Dias）今天告诉法新社，他认为自己已胜选，并指控恩巴罗亲自「策划」政变。他在电话中强调，「我是几内亚比索的总统（当选人）」，同时提到自己目前人在安全地点。

几内亚比索侨民组织与研究人员向法新社表示，他们质疑这次夺权背后的真正动机，也认为最终可能对恩巴罗有利。

根据法新社采访的学者，在政变前流出但尚未经过查证的初步选举结果显示，狄亚斯已经胜选。

一名不愿具名的西非研究人员表示，「这场政变的目的是阻止反对党候选人狄亚斯掌权」，「对恩巴罗来说，这是种理想状况，他可能在谈判后获释，有可能在下次选举卷土重来」。

非营利组织「打击跨国组织犯罪全球倡议」（Global Initiative Against Transnational Organized Crime）成员博德（Lucia Bird）认同这个观点。

她说：「选举结果公布并获得确认，最吃亏的无疑是现任总统。」

● 没有PAIGC的选举

这次政变发生前，几内亚比索顺利结束为期3周的竞选活动及投票。2020年上任的恩巴罗与对手狄亚斯选后都宣称自己胜选。

在这次选举，在野的「几内亚和维德角非洲独立党」（PAIGC）及其领袖白瑞拉都被最高法院禁止参选，狄亚斯因此成为主要反对派候选人，并获得PAIGC大力支持。

PAIGC历史悠久，在1974年带领国家脱离葡萄牙独立。