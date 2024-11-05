凤凰城选举中心戒备森严 美选阴谋论原爆点

afp_tickers

2 分钟

（法新社凤凰城5日电） 美国总统大选投票日前夕，亚利桑那州凤凰城（Phoenix）的选举中心外侧放置混凝土路障、架设铁丝网围篱，里面还部署了武装探员，看起来就像一座戒备森严的堡垒。

短短几年前，这种状况在美国任何地方都是难以想像的，但自前总统川普输掉2020年大选，阴谋论随即席卷关键摇摆州之后，这种如临大敌的维安部署变得司空见惯。

马里科帕郡（Maricopa County）选务官员盖茨（Bill Gates）警告：「事关重大，这里非常、非常重要，我们正严阵以待。选举是这个民主共和国的根基所在。」马里科帕郡是亚利桑那州人口第一大郡，凤凰城则是郡治与州府所在。

在2020年总统大选中，川普以不到1万500票的差距将亚利桑那州输给现任总统拜登。

当年，位在凤凰城��中心的马里科帕郡选举中心仍在计票之际，大批武装民众聚集在中心前方示威抗议。

由于川普至今仍拒绝承认2020年败选，导致亚利桑那州充斥怀疑和不信任情绪。当地部分共和党人深信大选必会遭到操弄。

为消除普遍存在的不信任感，马里科帕郡选举中心已在选票存放区域架设监控摄影机，网站上也提供即时监控影像供民众查看。

4年前曾抗拒川普不接受大选结果压力的共和党籍选务官员盖茨表示：「我们试图尽量保持透明，但也有所要求。我们希望民众善尽良好公民职责，尤其是那些参选结果不如预期的候选人。我们呼吁他们接受选举结果、接受现实并且向胜选的人道贺。」