出口民调：波兰总统6/1决选亲欧市长vs.亲民族主义学者

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（法新社华沙18日电） 波兰总统大选出口民调显示，13名候选人中无人赢得过半数选票，亲欧洲联盟的华沙市长佐萨斯科斯基将在6月1日的决选对决亲民族主义历史学者纳夫罗茨基，而极右势力也取得了创纪录的进展。

佐萨斯科斯基（Rafal Trzaskowski）的全面胜利将重振欧盟理事会（European Council）前主席图斯克（Donald Tusk）领导的中间派政府，图斯克政府一直与现任民族主义取向的总统不和。

现任波兰总理图斯克领导的联合政府2023年上台以来，关键性的施政一直被来自法律与正义党（PiS）的波兰总统杜达（Andrzej Duda）否决而窒碍难行。杜达依法已不得再参选。

纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）获得法律与正义党的支持，如果他获胜，政治僵局可能会持续下去；分析家预测，政府可能不得不举行新的议会选举。

根据益普索（Ipsos）在90%选票开出情况下所做的出口民调，佐萨斯科斯基在今天的投票中预料可获得31.2%的选票，纳夫罗茨基可获得29.7%的选票。

投票的初步结果预计在明天稍早公布。

这次总统选举正值欧洲局势紧张之际，俄罗斯对乌克兰的侵略战争持续进行、欧洲与美国关系紧张，而极右派民粹主义者在选举中不断壮大。

波兰极右派也不例外，其中两名总统候选人–欧洲怀疑论者、千万富翁企业家门岑（Slawomir Mentzen）和极端民族主义者、欧洲议会议员（MEP）布劳恩（Grzegorz Braun）的得票率预料将超过20%。