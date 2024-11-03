分析人士：印尼俄罗斯海上军演 象徵雅加达外交政策转向

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（法新社雅加达3日电） 政治分析人士指出，印尼与俄罗斯本周首次举行联合军事演习，代表印尼新任总统普拉伯沃寻求雅加达在世界舞台上扮演更重要的角色，这是印尼外交政策的重大转向。

印尼外交政策长期保持中立，拒绝在俄罗斯－乌克兰冲突或美中竞争之间选边，但是尽管西方对雅加达施加压力，新任总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）仍呼吁加强与莫斯科之间的关系。

智库「战略暨国际研究中心」（Center for Strategic and International Studies）研究员潘迪（Pieter Pandie）表示：「这是（新政府）更广泛的计画之一，目的在于无论是谁，无论其所属之地缘政治集团，只要对印尼有利，就会加强与其关系。」

印尼所属的东南亚国家协会（ASEAN）集团，2021年曾与俄罗斯举行联合演习，但个别成员国从未如此。

瑞典「斯德哥尔摩国际和平研究所」（SIPRI）表示，雅加达与莫斯科有着数十亿美元贸易关系，但近年主要武器进口陷入停滞，俄罗斯2014年占领克里米亚，后于2022年入侵乌克兰，西方对俄罗斯开始实施制裁。

尽管如此，普拉伯沃仍保留他在2018年担任国防部长时同意的交易，这笔价值11亿美元的俄罗斯战机交易，有报导指称美国将据以制裁。

不过当西方国家游说印尼取消邀请俄罗斯参加2022年主办的20国集团（G20）峰会时，雅加达也拒绝让步。

普拉伯沃7月在克里姆林宫会见俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），随后双方宣布举行联合海军演习。专家表示这代表莫斯科在印尼更广阔的外交政策中有了一席之地。

现年73岁的前将军普拉伯沃在访问克里姆林宫时表示，他希望加强与俄罗斯的关系。

普拉伯沃对蒲亭说：「我们认为俄罗斯是好朋友，我愿意继续维持与加强这种关系。」

普拉伯沃上个月就职前表示，他希望建立一个「坚固的友谊网」。

为此，他访问包括中国和澳洲在内的十多个国家，并达成一项重要的安全协议，雅加达随后还启动加入新兴经济体金砖国家（BRICS）集团的进程。

普拉伯沃这位新领袖已在海上面临考验，上个月雅加达3次将中国海警船从印尼声称拥有主权的水域中驱离。

雅加达和莫斯科在海洋议题上有着不同目标，印尼面临走私与海盗威胁，俄罗斯则在寻找有意愿成为盟友的国家。