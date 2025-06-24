分析家：伊朗势衰中国少了重大抗美伙伴 却无力相挺

afp_tickers

5 分钟

（法新社北京24日电） 分析家指出，随着中国的重要伙伴伊朗与以色列开战，北京辛苦在中东地区开拓的影响力受损；然而中国能够做的，却几乎只有袖手旁观。

过去1周以色列与伊朗以前所未有程度相互攻击，美国也出手打击伊朗境内重大目标。但北京除了呼吁情势降温，几乎毫无作为。

华府智库「捍卫民主基金会」（Foundation for Defense of Democracies）中国事务高级研究员辛格顿（Craig Singleton）表示：「北京并未提供德黑兰实质帮助，只提出一番说辞将中国描绘成有原则的替代选项，同时却保持安全待在场边。」

他分析道，中国坚持停留在口头表态，包括提出谴责、引用联合国（UN）声明及呼吁「对话」，因为若是「承诺过多却履行不足，会凸显其力量投射的限度」。

中国与俄罗斯一样，长期以来是伊朗的主要支持方。自从美国2018年退出伊朗核子协议（JCPOA）后，北京更进一步深化与德黑兰的关系。

中国目前是伊朗石油的最大买家，在伊朗经济因为严厉的国际制裁而受到重大打击之下，中国的采购带来至关重要的救命金。

中国国家主席习近平2023年与时任伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）会面时，形容两国之间是「战略」关系，并支持德黑兰对抗「霸凌」。

分析家表示，北京为了确保在中东地区有抗衡美国和以色列以及波斯湾国家的力量，因此与伊朗保有密切关系是主要工作。

华府智库「大西洋理事会」（Atlantic Council）的全球中国中心（Global China Hub）客座研究员陶文亚（Tuvia Gering）说：「伊朗适合纳入中国更广泛的努力行动，也就是抗衡美国带领的霸权，以及其次抵挡北大西洋公约组织（NATO）侵入其势力范围。」

北京近来寻求将自身塑造为中东地区调解者，除了促进伊朗与沙乌地阿拉伯在2023年拉近关系，在以色列与巴勒斯坦冲突中也担当比对手美国更中立的角色。

然而，自从以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）在加萨走廊（Gaza Strip）开战后，伊朗为首的「抵抗轴心」（Axis of resistance）其他成员遭受打击，包括叙利亚前领导人阿塞德（Bashar Al-Assad）垮台，以及哈玛斯和黎巴嫩的真主党（Hezbollah）对抗以色列的战况恶化。这些发展使得中国的抗美行动得加紧努力。

陶文亚举例，北京推动让伊朗核子协议复活，显示其「试图防止伊朗在区域所扮演的角色彻底瓦解」。

不过，相较于印度与中国长期盟邦巴基斯坦5月爆发冲突时，北京提供伊斯兰马巴德（Islamabad）最先进的军事装备支援；分析家预期，中国这回不会对伊朗同样殷勤，以免与美国正面对抗。

美国已呼吁中国发挥对德黑兰的的影响力，来阻止伊朗领导阶层将重大的全球石油和天然气运输航道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）封锁。

但伦敦智库「皇家国际事务研究所」（Chatham House）中东与北非计画副研究员阿布杜（Ahmed Aboudouh）却怀疑北京有如此影响力。他表示，以伊冲突之后，中国在中东的地位已大受影响。

「中东的所有人都了解到，中国几乎没有甚至完全没有势力，来在促进情势降温中扮演任何角色。」