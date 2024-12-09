分析家：叙利亚总统垮台 以色列无意间推了一把

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（法新社耶路撒冷8日电） 以色列总理尼坦雅胡今天声称，叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台，是以色列在该地区行动的直接结果。分析家表示，这项说法仅部分属实。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）因为加萨的以色列人质命运和贪腐官司，在国内面临的压力日益增加。他表示，阿塞德垮台是「我们打击阿塞德主要支持者伊朗和真主党（Hezbollah）的直接结果」。

以色列智库国家安全研究所（Institute for National Security Studies）研究员希特里诺维奇（Danny Citrinowicz）告诉法新社，虽然以色列确实对叙利亚的事件推了一把，但阿塞德垮台，是意料之外的结果。

他说：「以色列的行动肯定导致了这一点，但我不确定他们是不是有这样做的策略。」

尼坦雅胡在11月27日、也就是叙利亚反抗军攻势开始的当天警告阿塞德，阿塞德支持真主党，并帮忙转移武器到黎巴嫩是在「玩火」。

希特里诺维奇说：「但他从不知道乔拉尼打算发动攻击。」他指的是领导叙利亚攻势的反抗军领袖乔拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）。

「当然，没人预料到，伊朗和真主党变这么弱，对阿塞德保护自己和其政权的能力伤害多大。」