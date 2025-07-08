分析：就算没有国会席位 马斯克创党仍可能威胁川普

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（法新社华盛顿8日电） 针对昔日盟友马斯克成立新政党的计画，美国总统川普直批「荒谬」。不过分析指出，此言凸显马斯克确实可能对努力捍卫国会微弱优势的共和党构成威胁。

法新社报导，马斯克（Elon Musk）5日宣布成立「美国党」（America Party）的前一日，川普将「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）签署成法。这项规模庞大的国内政策法案被认为可能进一步扩大美国财政赤字，因此引来马斯克的猛烈批评。

马斯克对「美国党」的党纲和政策细节着墨不多，但计划参与明年期中选举，目标锁定参众两院若干席次，还放话要让支持大而美法案的国会议员落马。

曾任情报官员的国家安全分析师舒梅克（Matt Shoemaker）说：「马斯克的美国党是可能颠覆2026年期中选举的巨大变数，特别是对共和党而言。共和党在国会仅掌握微弱优势，他们确实应该为此担忧。」

马斯克近几周不断放出风声，透露自己有意成立新政党。他6月在社群媒体发起1项非正式民调，结果显示560万名受访者中，有80%力挺他。

不同于过往曾出现的第3党，马斯克拥有几乎无上限的资源，而且在许多美国年轻男性眼中，他是特立独行的天才和超级巨星。

舒梅克表示：「马斯克的个人品牌会吸引对政治不满的独立人士和精通科技的年轻选民，原本这些人可能在摇摆选区支持共和党。」

●权力平衡

马斯克最近曾豪掷2000万美元，试图左右威斯康辛州最高院法官选举，最终却未如愿。这凸显财富和名气在政治领域并非万能。

此外，马斯克要博取美国中西部等「非矽谷科技圈」选民的支持，也有一定的难度。

获选为2021年「时代杂志」（TIME）年度风云人物的马斯克一度广受美国各阶层喜爱，但他加入川普政府、领导负责削减联邦政府开支的「政府效率部」（DOGE）后，支持率大幅下滑。

根据美国知名民调专家席佛（Nate Silver）最新公布的数据，马斯克的净支持率为-18.1，川普则为-6.6。

在马里兰州华盛顿学院（Washington College）教授政治学的希克尔（Flavio Hickel）表示：「虽然不应一概而论，但在当前的政治氛围下，共和党基层与MAGA（让美国再次伟大）运动几乎密不可分。」

「尽管川普近来争议不断，他们对他的支持依然坚定。很难想像任何与马斯克有关的政治计画会从这些川普铁粉手中抢走选票。」

●昙花一现

尽管有些共和党与民主党人士曾转为独立派，但在美国现代史上，第3党赢得选举的情况极为罕见。

1970年代的「纽约州保守党」（Conservative Party of New York State）和1930年代的「农民－劳工党」（Farmer-Labor Party），是过去1世纪里唯二成功赢得联邦参议院席次的少数政党。

20世纪初期，小党在联邦众议院较有斩获，但自1950年代以来仅赢得1席。

多名分析人士指出，在为「维持现状」而设计的选举体制下，第3党候选人面临重重障碍，包括最低连署门槛、登记费，以及关于年龄、居住地与国籍等繁琐的各州规定。

分析人士普遍认为，马斯克的政党要赢得国会席次并非易事，但他仍可能分走弱势现任共和党议员的选票，或出钱力挺总统支持候选人的初选对手，藉此打击川普阵营的士气。

危机公关公司「红榕树」（Red Banyan）创办人兼执行长尼尔曼（Evan Nierman）表示：「马斯克的政党不会赢得席次，但可能让共和党付出沉重代价。」

「在关键选区，就算右翼候选人只被分走几个百分点，也可能导致掌控权易手。」