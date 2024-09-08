利比亚东部洪灾满一年 政治纷乱不利重建之路

afp_tickers

3 分钟

（法新社的黎波里8日电） 利比亚东部一年前发生致命洪灾，摧毁东部港市德纳部分市区且造成数以千计民众丧命。专家表示，后续重建工作反而让军事强人哈夫塔在这个陷入分裂的国家发挥更大影响力。

去年9月10日，地中海风暴丹尼尔（Storm Daniel）带来极端降雨量，导致利比亚东部港市德纳（Derna）当地的2座水坝溃堤。

联合国（UN）指出，水坝溃堤引发洪患，造成当地有近4000人死亡、数以千计民众失踪，以及超过4万人流离失所。

这场悲剧使利比亚举国上下大为震惊，也让国内残破的基础设施和政局分裂下治理功能不彰等问题暴露无遗，更引起民众愤而要求当局负责。

获得北大西洋公约组织（NATO）支持的势力2011年揭竿起义，并推翻独裁领袖格达费（Moamer Kadhafi）后，利比亚迄今仍疲于因应武装冲突和政治混乱的恶果。

利比亚目前分裂为东西两边，西部是临时总理德贝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）在首都的黎波里领导的国际公认政府，东部则由军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）主导的敌对政府所掌控。

曾住有约12万居民的德纳市现在宛如大型建筑工地，许多房舍、学校、道路及桥梁正重建中。

但大规模重建工作进行之际，却没有的黎波里当局的监督。

今年2月，东部政府国会议长宣布成立重建基金，由哈夫塔的其中一名儿子主导。

利比亚分析家戈姆蒂（Anas El Gomati）指出，国会这么做等于给了哈夫塔价值21亿美元（约新台币672亿元）的「金融自主权」。

他还说，「这是一张空白支票，缺乏任何监督」，灾区重建工作应由联合国（UN）机构与当地民选公职监督，他们才会「优先考量需求、价值以及反贪腐措施」。

戈姆蒂认为，「在德纳市堆砌的一砖一瓦，都是铺陈他们（哈夫塔子嗣）接班计画的垫脚石」。