制裁3年莫斯科人无感 有钱人仍可买到各种西方精品

afp_tickers

3 分钟

（法新社莫斯科1日电） 俄罗斯于2022年初全面入侵乌克兰，招致西方国家的连串制裁，许多国际品牌也纷纷出走；然而，时至今日，莫斯科口袋最深的血拚客能买到的西方精品，选择仍多到让人眼花撩乱。

法新社报导，对包括俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在内的许多莫斯科人来说，西方欲将俄国孤立于全球经济的制裁行动，实际上是个「重大失败」。

俄乌战争爆发后，作为制裁措施的一环，美国、欧洲联盟（EU）和英国均明确禁止出口「奢侈商品」至俄罗斯。

战争初期，企业一批批撤离俄国之际，多个品牌和集团也都自动放弃这个市场，包括香奈儿（Chanel）、爱马仕（Hermes），以及酩悦轩尼诗-路易威登（LVMH）和开云（Kering）集团等。

然而，接近3年之后，莫斯科俄国商店的货架上仍看得到这些品牌的商品。

其中一个原因是，遭制裁的商品可以轻易透过高加索（Caucasus）和中亚等地的中间商出口到俄罗斯。

出口数据显示，对俄祭出制裁措施后，西方各国与吉尔吉斯、哈萨克和亚塞拜然等国的贸易暴增。这些国家不仅过去是苏联加盟国，现在仍与俄罗斯保持密切双边关系。

就算直接出口管道被切断，俄罗斯零售商仍发挥创意，设法取得客户所需的商品。

西方的制裁措施也让1990年代初期红极一时的「代购人员」（buyers）再度兴起，这些人专门前往欧洲，替老家的客户采购一箱箱的精品。

52岁造型师安德瑞（Andrei）手上握有1本高阶客户名册，他说，现在的代购人员都会直接与各大精品店或购物中心签约。

他告诉法新社，「他们接受的订单包括家具、餐具、珠宝、服饰和皮草，再直接交给米兰、巴黎、伦敦的代表人员。」

鉴于对西方精品的需求极为庞大，口袋「麦克麦克」的俄罗斯人深信，一旦有机会，西方品牌就会前仆后继地重返俄国市场。

安德瑞说，「这只是时间早晚的问题。」